Pahor obiskal Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

Črna na Koroškem, 20. aprila - Predsednik države Borut Pahor je obiskal uporabnike in zaposlene v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Ob tej priložnosti se je zahvalil osebju doma, ki po njegovem zlasti v teh razmerah opravlja izjemno poslanstvo in poleg strokovne oskrbe izkazuje tudi človeški odnos, toplino in dobroto, ki so varovancem v posebno uteho.