Evropski in svetovni teden cepljenja v znamenju zaščite za vse generacije

Ljubljana, 20. aprila - Letošnja evropski in svetovni teden cepljenja, ki bo potekal od petka do konca meseca, v ospredje postavljata zaščito za vse generacije. Cepljenje hkrati pripomore k doseganju optimalnega zdravja, njegova pomembnost pa se je izkazala tudi v pandemiji koronavirusa, so v sporočilu za javnost zapisali na Nacionalnem inštituta za javno zdravje (NIJZ).