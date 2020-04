Zavarovalnica Grawe lani z rastjo sklenjenih zavarovanj

Maribor, 20. aprila - Zavarovalnica Grawe je lani ustvarila nekaj več kot milijon evrov čistega dobička in 46,7 milijona evrov prihodkov od zavarovalnih premij. Poslovanje družbe s sedežem v Mariboru so kot uspešno ocenili tudi nadzorniki, saj so s tem presegli rezultate leta poprej. Število sklenjenih zavarovanj so povečali za dobrih sedem odstotkov na več kot 400.000.