Velenjski hotel Paka že prazen

Velenje, 20. aprila - Velenjski hotel Paka, v katerega so po vrnitvi iz Španije v karanteno marca namestili 42 oseb, je že prazen. Večino hotelskih sob so razkužili že v prejšnjih dneh, danes pa še preostali dve sobi, ki sta ju v nedeljo zapustili zadnji dve osebi, so za STA danes povedali na velenjski mestni občini.