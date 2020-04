V Črnomlju letos Doltarjevo leto

Črnomelj, 20. aprila - Črnomaljski svetniki so ob 100-letnici postavitve tamkajšnje livarne leto 2020 na pobudo njegovih potomcev posvetili Josipu Doltarju, ki je livarno zgradil in vodil. Za pripravo prireditev in drugih dejavnosti ob Doltarjevem letu so svetniki imenovali organizacijski odbor. Doltar je sicer živel med letoma 1858 in 1930.