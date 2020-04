Upravičenci lahko še vedno oddajajo vloge na kmetijske javne razpise

Ljubljana, 20. aprila - Upravičenci lahko še vedno oddajo vloge na kmetijske javne razpise, čeprav so roki za oddajo že potekli, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo. Oddajo jih lahko do izdaje sklepa vlade, ki bo objavljen v uradnem listu, oziroma najdlje do 1. julija. Skladno s protikoronskim zakonom procesni in nekateri drugi roki namreč trenutno ne tečejo.