V celjskem zdravstvenem domu znova odpira vrata več ambulant

Celje, 20. aprila - V Zdravstvenem domu (ZD) Celje bo danes z delom znova začelo več ambulant, ki so jih ob izbruhu epidemije novega koronavirusa sredi marca morali zapreti. Tako bodo bolnike začele znova sprejemati ambulante psihiatrije, rentgena, pulmologije, kardiologije in fiziatrije, so sporočili iz doma.