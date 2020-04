Mariborska karierna tržnica tokrat preko spleta

Maribor, 20. aprila - Epidemija novega koronavirusa je prejšnji teden odnesla načrtovano sedmo karierno tržnico v živo, ki jo pripravlja karierni center mariborske univerze in je namenjena vzpostavitvi osebnih stikov med njihovimi študenti in diplomanti ter potencialnimi delodajalci. Organizatorji so se zato danes odločili dogodek izpeljati preko spleta.