Na Primorskem močna burja s sunki do 120 kilometrov na uro

Ljubljana, 20. aprila - Od danes zvečer do torka popoldne bo burja v Vipavski dolini v sunkih dosegala hitrost od 100 do okoli 120 kilometrov na uro, je zapisano na spletni strani agencije za okolje. Zaradi burje je na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina ter na regionalni cesti Podnanos-Manče-Vipava prepovedan promet za nekatera vozila.