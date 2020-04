Svoja vrata spet odpira Arboretum volčji potok

Radomlje, 20. aprila - Po mesecu dni svoja vrata danes spet odpira Arboretum volčji potok. V parku so za preprečevanje okužbe s koronavirusom ločili pot vstopa in izstopa iz parka. Spodbujali bodo k upoštevanju varnostne razdalje. Vsi zaprti prostori javnosti ne bodo dostopni, v uporabi niso niti igrišče in klopce.