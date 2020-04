Kmetijsko ministrstvo zavrača očitke o spregledanih predlaganih ukrepih

Ljubljana, 19. aprila - Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odločno zavračajo očitke, ki so se pojavili v zadnjih dneh v javnosti, da so nekatere nevladne organizacije s področja kmetijstva predlagale ministrstvu več ukrepov, na katere pa da z ministrstva ni bilo nobenega odziva, ter da ministrstvo še ni izvedlo nobenega oprijemljivega ukrepa za kmete.