Raziskava Valicona: Povečanje zaupanja v ključne institucije v epidemiji

Ljubljana, 19. aprila - Zaupanje v institucije, ki so ključnega pomena v času epidemije, ter v nekatere predstavnike teh institucij, se je sodeč po rezultatih meritve Valicona v času epidemije povečalo. Najbolj občutno to velja za zdravstveni sistem in Radiotelevizijo Slovenija, sledijo banke, trgovine in policija. Na vrhu lestvice po stopnji zaupanja je civilna zaščita.