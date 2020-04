V soboto največ novookuženih s koronavirusom v Ljutomeru

Ljubljana, 19. aprila - V soboto so največ primerov okužbe z novim koronavirusom potrdili v Ljutomeru. Gre za novookužene v tamkajšnjem domu starejših občanov. V Ljubljani, kjer je sicer največ okuženih, v soboto ni bilo novega primera. Skupaj so okužbo z novim koronavirusom do konca dneva v soboto potrdili v 150 slovenskih občinah.