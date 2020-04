Policisti ta vikend ne beležijo večjih kršitev odloka o omejitvi gibanja

Ljubljana, 19. aprila - Lastniki zasebnih zemljišč zunaj občine prebivanja lahko od sobote opravljajo na tem zemljišču vzdrževalna in sezonska dela. Policisti ta konec tedna ne beležijo večjih kršitev glede gibanja zunaj občine prebivanja. So pa denimo policisti z območja Kranjske Gore zabeležili večje število kršitev med pešci in kolesarji.