Ob priporočilih pristojnih zvez v ponedeljek spet na tenis, golf ...

Ljubljana, 19. aprila - Medtem ko so v času epidemije novega koronavirusa športno-rekreativne storitve na prostem znotraj lastne občine dovoljene že od sobote, pa se bodo športni objekti na prostem in na površinah za šport v naravi odprli v ponedeljek. Takrat se bodo ob upoštevanju priporočil pristojnih zvez med drugimi lahko rekreirali tudi tenisači in golfisti.

S ponedeljkom bo lahko posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb v svoji občini izvajal individualno športno-rekreacijsko dejavnost, na primer tek, kolesarjenje, golf, joga, ali takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ni mogoč stik z drugimi posamezniki. Sem štejejo na primer tenis, badminton ali balinanje. Še vedno pa niso dovoljeni skupinski športi.

Teniška zveza je uporabnikom igrišč namenila izčrpna priporočila o vadbi na teniških igriščih. Med ključne spada to, da so garderobe in skupni prostori za shrambo opreme zaprti. Uporaba sanitarij je dovoljena le v primeru, da upravitelj lahko zagotovi ustrezno razkuževanje prostorov in sredstva za razkuževanje rok.

Igralcem svetujejo, da s sabo prinesejo le lopar in žogice, kar zadeva pa samo število igralcev na igrišču, pa so dovoljeni le posamični dvoboji, medtem ko lahko v dvojicah igrajo le člani istega gospodinjstva. Pri tem je treba ves čas ohranjati medsebojno razdaljo (najmanj 1,5 metra).

Kot poudarjajo pri teniški zvezi, je igranje tenisa dovoljeno zgolj splošni javnosti v rekreativne namene in ne za organizirane trenažne procese športnikov tekmovalcev. Za bolj tekmovalne rekreativce velja omeniti tudi to, da odsvetujejo hojo na tekmečevo stran za pregled odtisa žogice.

Precej omejitev je tudi glede pripomočkov na igrišču, med drugim se ne sme uporabljati košev za smeti. Uporaba vlečke za čiščenje igrišča je dovoljena le s predhodno umitimi ali razkuženimi rokami. Če igralci ukrepov ne bodo spoštovali, lahko upravljavec zapre igrišča.

Podobni ukrepi veljajo tudi za druge športne panoge, tako tudi za igralce golfa in upravljavce igrišč. Garderobe so zaprte, uporaba sanitarij je dovoljene le ob ustreznih razkuževalnih postopkih, prihod na igrišče svetujejo 15 minut pred začetkom igre (pri tenisu pet minut), interval pa naj bo najmanj 10 minut. Posedanje pred klubsko hišo ni dovoljeno, podobno kot pri tenisu.

Luknje na igrišču morajo biti pokrite ali pa so vložki dvignjeni in je luknja zaključena ob dotiku žogice z vložkom. Tako ni treba pobirati žogice iz luknje.

Pravila veljajo tudi za drugo opremo oziroma orodje na igrišču (uporabiti je dovoljeno zgolj razkuženo, v nasprotnem primeru mora biti odstranjeno z igrišč), tekmovanja niso dovoljena, kršiteljem ukrepov pa se prepove obisk igrišča do konca ukrepov. Za nadzor je zadolženo osebje igrišča.

Pri balinanju skupni treningi in tekmovanja tudi še niso dovoljeni. Balinarska zveza Slovenije naproša rekreativne in tekmovalne balinarke in balinarje, da se strogo držijo navodil pristojnih institucij, ki še vedno prepovedujejo druženja v večjih skupinah ter treninge in tekmovanja.

Vsa priporočila za omenjene športe so na spletnih straneh https://www.golfportal.si/image/catalog/000000001:2020/01_corona/Dolocila%20in%20priporocila%20GZS%20-%20COVID-19_17042020.pdf, http://www.teniska-zveza.si/PortalGenerator/document.aspx?ID=13057 in https://www.balinarska-zveza.si/index.php/novice/96-bzs-obvesca/758-se-naprej-brez-skupinskih-treningov-in-tekmovanj.