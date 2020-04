Velenjski hotel bo danes prazen, v Postojni karanteno zapustilo pet ljudi

Velenje/Postojna, 19. aprila - Velenjski hotel Paka bosta danes do 14. ure zapustili še zadnji osebi, ki sta bili tam v karanteni, medtem ko v postojnskem hotelu Epic ostaja še 13 oseb. Pet jih je danes karanteno zapustilo, na novo pa je prispela ena oseba. V prihodnjih dneh ga bodo po dodatnih testih zapuščali še tisti, ki so v karanteno prišli iz Španije, Anglije in Avstrije.