Podjetje Seti: Smo le dobavitelj materiala za maske, s poslom z blagovnimi rezervami nimamo nič

Ljubljana, 19. aprila - V zadnjem tednu so veliko prahu dvignile zaščitne maske, za katere se je sprva trdilo, da so iz papirja, in naj bi bile preplačane. Direktor podjetja Seti Aleš Šarec, ki je dobavilo material za te maske, je danes opozoril, da se zaradi trenutnih dogodkov podjetju dela velika poslovna škoda, čeprav nimajo nič s tem poslom z blagovnimi rezervami.