V nekaterih domovih za starejše novi primeri covida-19

Ljubljana, 18. aprila - Okužbo z novim koronavirusom so do konca dneva v petek potrdili v 150 slovenskih občinah, prav toliko kot v četrtek. Po dva ali več primerov so imeli v 109 občinah. Ob sicer majhnem skupnem številu novih primerov so nove primere zabeležili tudi v občinah Ljutomer, Metlika in Šmarje pri Jelšah, kjer imajo žarišča v domovih za starejše.