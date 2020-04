V Društvu Viljem Julijan zagotovili 8000 otroških zaščitnih mask

Ljubljana, 18. aprila - V Društvu Viljem Julijan so iz tujine zagotovili 8000 otroških obraznih zaščitnih mask. Gre za donacijo japonske farmacevtske družbe, ki so jo uspeli pridobiti prek Kitajske organizacije za redke bolezni, so pojasnili v društvu. Maske bodo razdelili v bolnišnice, vabijo tudi starše bolnih otrok, da jim sporočijo, če jih potrebujejo.