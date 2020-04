Zaradi novega koronavirusa v ZDA 9,2 milijona ljudi brez zdravstvenega zavarovanja

Washington, 18. aprila - Zaradi pandemije novega koronavirusa je glede na ugotovitve študije Inštituta za ekonomsko politiko (EPI) v ZDA doslej v mesecu dni zdravstveno zavarovanje izgubilo okrog 9,2 milijona ljudi. Izgubili so ga zato, ker so ga imeli preko delodajalca in so ob izgubi zaposlitve ostali tudi brez zavarovanja.