Vlada se je seznanila z osnutkoma novih protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 17. aprila - Vlada se je seznanila z osnutkom popravkov prvega in osnutkom drugega protikoronskega zakona. Oba bosta v DZ vložena po nujnem postopku. Premier Janez Janša je na Twitterju zapisal, da bodo z njim omogočili dodatno likvidnost gospodarstvu in določili višjo povprečnino občinam. Po njegovih napovedih bo zakon do torka končan in sprejet na vladi.