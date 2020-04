NIJZ z navodili za ravnanje ob sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije

Ljubljana, 17. aprila - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pripravili navodila za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah ter živilskih in tehničnih trgovinah glede na to, da vlada v prihodnjih dneh sprošča nekatere ukrepe v času epidemije. Tako so opredeljeni nasveti glede previdnostnih ukrepov pri delu s strankami kot tudi med zaposlenimi.