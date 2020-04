Športna igrišča javnosti dostopna šele v ponedeljek

Ljubljana, 17. aprila - Medtem, ko so ljubitelji športa pričakovali, da bodo v skladu z rahljanjem ukrepov za boj proti širitvi novega koronavirusa že ta konec tedna lahko vihteli palice za golf in loparje za tenis, je zdaj jasno, da se bo to zgodilo šele v ponedeljek, 20. aprila. Ponedeljek je namreč dan, ko bodo upravitelji igrišč lahko začeli z delovanjem.