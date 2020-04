Ustavno sodišče: Vlada mora redno preverjati upravičenost ukrepov iz odloka o omejitvi gibanja

Ljubljana, 17. aprila - Ustavno sodišče je zadržalo del odloka o omejitvi gibanja, ki določa čas trajanja ukrepov, in vladi naložilo, da mora po prejetju sklepa in nato vsaj vsakih sedem dni preverjati upravičenost ukrepov, so sporočili s sodišča. Preostala vsebina odloka, vključno s prepovedjo gibanja med občinami in zadrževanja na javnih krajih, še vedno velja.