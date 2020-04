MNZ: Vlada sproti preverja upravičenost ukrepov zamejevanja širjenja covida-19

Ljubljana, 17. aprila - Na ministrstvu za notranje zadeve bodo odločitev ustavnega sodišča, ki je zadržalo del odloka o omejitvi gibanja zaradi zamejevanja epidemije covida-19, preučili in jo tudi spoštovali. Odločitev o preverjanju upravičenosti podaljševanja ukrepov vsakih sedem dni podpirajo in pravzaprav že ves čas izvajajo, so poudarili.