Posamezniki lahko ostanejo v samoizolaciji na vikendu, čeprav tam niso prijavljeni

Ljubljana, 17. aprila - V soboto v veljavo stopi spremenjen odlok, ki določa dodatne izjeme pri prehajanju občinskih meja. Ob tem so na ministrstvu za notranje zadeve odgovorili na nekaj pogostih vprašanj in dodali, da tisti, ki so v samoizolaciji na vikendih, kjer niso prijavljeni, tam lahko ostanejo, saj pravico do bivanja dokazujejo tudi z drugimi listinami.