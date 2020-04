Delodajalci poiskali pomoč že za okoli 90.000 zaposlenih

Ljubljana, 17. aprila - Zavod RS za zaposlovanje je po zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je začel veljati 29. marca, in protikoronskemu zakonu za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu, ki je v veljavi od 11. aprila, doslej od delodajalcev prejel prošnje za finančno pomoč za 90.797 zaposlenih, so za STA sporočili z zavoda.