V šestih dneh za pomoč zaradi višje sile zaprosilo 1200 delodajalcev

Ljubljana, 18. aprila - Zavod RS za zaposlovanje je od 11. aprila, ko je začel veljati prvi protikoronski zakon za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu, pa do vključno 16. aprila prejel 1200 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače 2648 zaposlenim, ki ne morejo delati zaradi višje sile, so za STA povedali na zavodu. Podatki so neuradni in neobdelani, so poudarili.