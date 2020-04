Spet največ novih okužb v krajih z žarišči v domovih za starejše

Ljubljana, 17. aprila - Okužbo z novim koronavirusom so do konca dneva v četrtek potrdili v 151 slovenskih občinah (v sredo v 148), po dva ali več primerov pa v 107 (v sredo v 105). Znova so največ novih primerov zaznali v krajih z žarišči v domovih za starejše, v Šmarju pri Jelšah kar osem.