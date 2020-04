Pomoč po interventnem zakonu naj se izplačuje ločeno in s kodo namena FAND

Ljubljana, 17. aprila - Banke in hranilnice prosijo izplačevalce pomoči in dodatkov, ki se izplačujejo skladno z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev koronavirusa in omilitev njegovih posledic, da sredstva na račune prejemnikov nakazujejo ločeno od izplačil rednih prejemkov. Pri tem naj za kodo namena uporabijo FAND.