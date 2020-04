NSi predlaga 20 ukrepov za izboljšanje drugega protikoronskega svežnja

Ljubljana, 17. aprila - NSi, sicer koalicijska stranka, je pripravila ključne usmeritve in 20 predlogov ukrepov, ki naj bi jih vlada vključila v drugi protikoronski zakon. Med drugim so se zavzeli za ciljno usmerjeno pomoč ter spomnili, da zagon gospodarstva ne bo možen, če ne bo ustreznega varstva otrok, so zapisali v sporočilu za javnost.