Ministrstvo v zaključni fazi testiranja postopka izvedbe nakazil kriznega dodatka študentom

Ljubljana, 17. aprila - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov izplačal rednim višješolskim in visokošolskim študentom, ki se v tem študijskem letu izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih in imajo stalno prebivališče v Sloveniji, so danes sporočili z ministrstva.