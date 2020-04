Alpe Adria Green proti uredbi za priklop črpališča Sorško polje

Kranj, 18. aprila - Društvo Alpe Adria Green je na ministrstvo za okolje in prostor ter vlado poslalo zahtevo, da predloga uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane ne obravnava in ga zavrne kot vsebinsko nesprejemljivega. Predstavljal naj bi visoko tveganje za prebivalstvo, ki bi uporabljalo vir pitne vode s Sorškega polja.