Kopičenje zalog v luči pandemije dvignilo rezultate P&G

New York, 17. aprila - Ameriški koncern Procter & Gamble (P&G) je v minulem četrtletju zabeležil 2,9 milijarde dolarjev (okoli 2,7 milijarde evrov) čistega dobička, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so zrasli za pet odstotkov na 17,2 milijarde dolarjev. Rast v času pandemije pripisujejo zlasti kopičenju zalog potrošnikov v Evropi in ZDA.