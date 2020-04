V četrtek 36 novih potrjenih okužb s koronavirusom, umrlo pet bolnikov s covidom-19

Ljubljana/Slovenj Gradec, 17. aprila - V Sloveniji so v četrtek opravili 1193 testiranj in potrdili 36 novih okužb s koronavirusom, skupaj doslej 1304. Zaradi covida-19 je v četrtek umrlo pet bolnikov, doslej skupaj 66. V četrtek je bilo hospitaliziranih 95 bolnikov s covidom-19, od tega v intenzivni negi 28, osem so jih odpustili v domačo oskrbo, je dejal vladni govorec Jelko Kacin.