Na slovenskih cestah v 2018 okoli štiri odstotke več tovornega prometa

Ljubljana, 19. aprila - Domača in tuja cestna motorna vozila so v letu 2018 na slovenskih cestah opravila 2,5 odstotka več kilometrov kot leto prej. Pri tem so jih osebna vozila opravila 2,3 odstotka več, tovorna vozila pa 4,3 odstotka več. Med tovornimi je najbolj porasel promet lahkih vozil, je objavil državni statistični urad.