V UKC Ljubljana odprte 'kontejnerske' ambulante za bolnike s covidom-19

Ljubljana, 17. aprila - Pred ljubljansko infekcijsko kliniko so danes odprli nove 'kontejnerske' sprejemne ambulante za okužene z novim koronavirusom, tiste s sumom na okužbo in kontrolne preglede že ozdravelih. V UKC Ljubljana so sicer ta teden povečali število ambulantnih pregledov. Zaostanke bodo zmanjševali tudi s podaljšanjem delovnega časa in delom ob vikendih.