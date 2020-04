Zbornice za vzpostavitev postopkov v zvezi z registracijo in skladnostjo motornih vozil

Ljubljana, 17. aprila - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) vlado pozivajo k ponovni vzpostavitvi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo ter skladnostjo motornih vozil. To je ključno za varnost, pa tudi za preprečevanje nastanka gospodarske škode.