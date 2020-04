V ljutomerskem domu starejših 102 okužena, ozdravelih 26

Ljutomer, 17. aprila - V domu starejših občanov Ljutomer je četrtkovo testiranje pokazalo okužbo z novim koronavirusom pri štirih ljudeh, pri devetih okuženih pa je bil test negativen in so torej ozdraveli. Skupno so potrdili 102 okužbi, skupno število ozdravelih pa je 26. Trenutno število obolelih je tako 76.