Truplo pogrešanega Alana Tokmadžića iz Kopra našli v potopljenem avtu

Koper, 17. aprila - Alana Tokmadžića iz Kopra, pogrešanega od 30. marca, za katerim so izvedli več iskalnih akcij, so mrtvega našli v osebnem avtu v morju pri potniškem terminalu v Kopru. Pri iskanju pogrešanega so namreč sondirali morsko dno, pri tem pa opazili obrise vozila, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.