Mladinske organizacije v času epidemije pomagajo pri reševanju številnih težkih situacij

Ljubljana, 17. aprila - Mladinski sektor Slovenije se je ob pojavu epidemije novega koronavirusa odzval povabilu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v sodelovanju z občinskimi štabi civilne zaščite pomaga pri reševanju številnih težkih situacij. Čez noč so vzpostavili različne aktivnosti s fokusom na pomoči mladim, so sporočili z ministrstva.