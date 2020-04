Podjetje Aerosol: Zaradi koronavirusa boljša kakovost zraka v Ljubljani

Ljubljana, 17. aprila - Koncentracije črnega ogljika iz prometa so se v Ljubljani v drugi polovici marca, po uvedbi ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa, zmanjšale, so ugotovili v raziskovalni skupini podjetja Aerosol. Upočasnitev javnega življenja se pozitivno odraža v kakovosti zraka v prestolnici, so poudarili.