Azijske borze v zelenem

Tokio, 17. aprila - Indeksi na azijskih borzah so danes zrasli. Na trgu je odmevala uradna statistika, da se je kitajsko gospodarstvo v prvem četrtletju skrčilo za 6,8 odstotka, a je padec manjši, kot so ocenjevali analitiki. Ti so napovedovali 8,2-odstotni zdrs. Gre sicer za prvo krčenje gospodarstva po letu 1992, odkar Kitajska objavlja četrtletne rezultate.