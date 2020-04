Maribor, 16. aprila - Pogrešanega Branka Žmegača so danes izsledili, so sporočili s Policijske uprave Maribor in pojasnili, da pogrešani ni bil žrtev kaznivega dejanja ali prekrška. Obvestilo, da je pogrešan, so policisti poslali 5. aprila in tedaj pojasnili, da naj bi pogrešanega nazadnje videli 27. marca na območju Ljubljane.