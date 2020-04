Evropske borze večinoma navzgor

Frankfurt/Pariz/London, 16. aprila - Indeksi na evropskih borzah so se danes večinoma pobarvali zeleno. Vlagatelji so si nekoliko oddahnili, saj se države izvijajo iz primeža koronavirusa in snujejo omilitve omejevalnih ukrepov. Evro je v primerjavi z dolarjem izgubil, cene nafte pa so se vendarle odlepile od 18-letnega dna.