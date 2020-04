Evropska komisija s protikoronskimi ukrepi za agroživilski sektor

Bruselj, 16. aprila - Evropska komisija je za pomoč agroživilskemu sektorju v boju s posledicami koronavirusa sprejela ukrepa, namenjena povečanju denarnega toka kmetov in prožnosti upravnih postopkov. Povečala bo predplačila za neposredna plačila in plačila za razvoj podeželja, zmanjšalo pa so bo število fizičnih pregledov, so sporočili v Bruslju.