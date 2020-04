Vabila za sodelovanje v raziskavi o koronavirusu poslana 3000 prebivalcem, prva testiranja v ponedeljek

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 19. aprila - Raziskava razširjenosti covida-19 v Sloveniji je prva tovrstna pri nas, zato je njen potek težko predvideti v potankosti. Vabilo so že poslali 3000 prebivalcem, prva testiranja načrtujejo za ponedeljek. Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec poziva povabljene, da sodelujejo, saj bo to ključno za sproščanje ukrepov.