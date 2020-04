Vlada zamenjala tri nadzornike RTVS

Ljubljana, 16. aprila - Vlada je danes predčasno razrešila tri člane nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in imenovala tri nove. Matjaža Medveda, Ireno Ostrouško in Petro Majer bodo tako zamenjali Borut Rončević, Anton Tomažič in Drago Zadergal, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.