Svetina ob dnevu paraplegikov: Najranljivejši invalidi morajo čim prej dobiti zaščitna sredstva

Ljubljana, 16. aprila - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem slovenskem dnevu paraplegikov in tetraplegikov poudarja, da v času epidemije ne bi smeli nikogar pustiti zadaj. Glede na to je odgovorne pozval, da čim prej zagotovijo zaščitna sredstva za najranljivejše skupine invalidov in za njihove osebne asistente.