Slovenska karitas lani ljudem v stiski namenila 6,6 milijona evrov

Ljubljana, 17. aprila - Slovenska karitas je lani za osnovno materialno pomoč ljudem v stiski iz različnih virov skupaj namenila 6,6 milijona evrov. V različne programe z materialno in nematerialno pomočjo je bilo vključenih več kot 159.000 oseb, od tega 29.000 otrok in 54.000 starejših, opravljenih je bilo več kot 677.000 prostovoljnih ur, so sporočili iz karitasa.